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15:32, 24 мая 2024Экономика

Рост стоимости жизни назвали серьезной проблемой для США

Глава Минфина США Йеллен: повышение цен стало серьезной проблемой для граждан

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала существенный рост стоимости жизни серьезной проблемой для многих американцев. Интервью с ней публикует газета Financial Times.

Она отметила, что цены на жилье и товары повседневного спроса остаются высокими для граждан. «Они видят это, когда покупают еду. Они видят это, когда платят за аренду», — сказала глава американского Минфина. Йеллен также заявила, что на фоне роста процентных ставок молодежи стало сложнее позволить себе собственное жилье.

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Министр напомнила, что заработные платы в стране выросли, однако это не смогло компенсировать инфляцию. «Существенное повышение [цен] произошло за относительно короткий промежуток времени, что очень заметно для людей», — подчеркнула Йеллен.

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) ранее спрогнозировали стремительный рост государственного долга США — до 133,9 процента ВВП к 2029 году. Согласно обновленной оценке экспертов, в 2024 году размер госдолга США увеличится до 123,3 процента ВВП, а в 2025-м достигнет уровня в 126,6 процента. Для сравнения, в 2023-м показатель составлял 122,1 процента.

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