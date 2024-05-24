В ЕС подняли вопрос о статье 5 Договора НАТО в случае вступления Киева в альянс

В Нидерландах подняли вопрос о статье 5 Договора НАТО в случае членства Украины

Члены парламента Нидерландов Пепейн ван Хаувелинген поднял вопрос о действии статьи 5 Североатлантического договора в случае членства Украины в НАТО. В своем обращении к правительству депутат потребовал объяснить, в каких отношениях НАТО будет с Москвой в случае потенциального вступления Киева в альянс. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

Пятая статья Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну страну-участницу НАТО будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. Согласно этой статье, в случае подобного нападения каждая из стран-участниц окажет помощь подвергшейся нападению стране, включая применение вооруженной силы.

«Если Украина сможет стать членом НАТО, пока она все еще находится в состоянии войны с Россией, означает ли это — в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора — что НАТО и, следовательно, Нидерланды автоматически вступят в войну с Россией?» — спрашивал ван Хаувелинген у правительства.

Более того, парламентарий потребовал разъяснить, является ли с юридической точки зрения правильной ситуация, при которой Украина, как только станет членом НАТО, при этом находясь в состоянии конфликта с Россией, может ссылаться на статью 5 Североатлантического договора.

В документе, опубликованном нидерландским парламентом, за подписью министра обороны Кайсы Оллонгрен и главы МИД страны Ханке Брюинса Слота подчеркивается, что вступление Украины в НАТО необязательно будет означать статус стран-участниц альянса как находящихся в состоянии войны с Россией.

«Статья 5 гласит, что нападение на одного союзника НАТО будет считаться нападением на всех. Тогда союзники по НАТО должны вместе решить, исходя из контекста, какие последствия они хотят реализовать», — говорится в документе, авторы которого также подчеркивают, что в случае членства Украины без каких-либо оговорок к Киеву будут применяться все статьи Североатлантического договора, включая пятую.

Ранее научный департамент бундестага ФРГ сообщил, что удар по войскам одной из стран НАТО на Украине не приведет к коллективному ответу всего Североатлантического пакта в соответствии с 5 статьей Устава альянса.

«Если войска государства-члена НАТО участвуют в коллективной самообороне [статья 51 Устава ООН] от имени Украины в существующем конфликте [на Украине] и тем самым получают поддержку другой стороны в конфликте. Нападение в ходе боевых действий в зоне конфликта не является случаем статьи 5 Договора НАТО», — отмечали эксперты.