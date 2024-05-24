В Госдуме оценили призыв к запрету на смену гражданства российским фигуристам

Журова раскритиковала призыв Дюамель к запрету смены гражданства для фигуристов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила призыв выигравшей ОИ канадской фигуристки Меган Дюамель к запрету на смену спортивного гражданства для российских фигуристов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Она раскритиковала предложение и отметила, что Международная федерация фигурного катания (ISU) не примет его всерьез. «А что тогда с другими переходами делать? Спортсмены из других стран тоже переходят в другие сборные. Что, одним запретить, а другим нет?» — отметила Журова.

Ранее Дюамель призвала ISU запретить российским фигуристам переходить в другие сборные, если они не тренируются за рубежом. «В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — заявила она.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.