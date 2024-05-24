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13:51, 24 мая 2024Спорт

В Канаде призвали ISU запретить переходы российских фигуристов в другие сборные

Дюамель призвала ISU запретить российским фигуристам переходить в другие сборные

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель высказалась на странице в соцсети X о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

Дюамель призвала Международный союз конькобежцев (ISU) запретить российским фигуристам переходить в другие сборные, если они не тренируются за рубежом. «В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — заключила она.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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