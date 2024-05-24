В России снова допустили запрет на вывоз бензина из страны

Новак: в будущем Россия может снова ввести запрет на экспорт бензина

В будущем Россия снова может ввести запрет на вывоз бензина из страны. Такую возможность допустил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова в Telegram-канале приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По словам представителя кабмина, отказываться от инструмента ограничения экспорта не планируют. Мера позволит регулировать ситуацию с наличием топлива на внутреннем рынке. Такие меры работают аналогично механизму регулирования мирового рынка нефти ОПЕК+, а отличаются они тем, что правительство РФ нацелено на стабилизацию внутреннего потребления.

Власти запрещали вывоз бензина за рубеж с марта по август, чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке в период весенних полевых работ и сезон отпусков и ремонтов НПЗ. Эти ограничения не затронули экспорт в рамках межправительственных соглашений и поставок в страны ЕАЭС.

В середине мая правительство согласовало временное снятие запрета до 30 июня. Меру объяснили насыщением внутреннего рынка нефтепродуктами и завершением сезона ремонтов на заводах. По словам Максима Малкова из Kept, в том числе подходят к концу и внеплановые ремонты, которые были вызваны повреждениями НПЗ в результате атак украинских БПЛА.

В Минэнерго сообщили, что подготовили два варианта борьбы с нехваткой бензина и дизельного топлива. Первая мера подразумевает приказа о величине объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа. Вторая предусматривает изменения правил определения минимальной доли бензина и дизельного топлива класса 5 на биржевых торгах.