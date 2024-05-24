Врач перечислил опасные для эрекции популярные лекарства

При постоянном приеме обезболивающих и антигистаминных препаратов могут возникнуть проблемы в сексуальной жизни, предупредил уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В своем Telegram-канале доктор назвал популярные лекарства, вредящие эрекции.

По словам уролога, многие молодые мужчины часто длительно принимают нестероидные противовоспалительные препараты (обезболивающие), причем без назначения врача. Зачастую эти лекарства пьют долго, что негативно сказывается на мужском здоровье. Также вредит потенции длительный прием антигистаминных лекарств и таблеток от изжоги, добавил эксперт.

Пожилые же мужчины часто принимают лекарства от давления, мочегонные средства, антидепрессанты и средства для подавления психики. Все эти медикаменты также могут стать причиной плохой эрекции, отметил Лубенников.

Напоследок доктор призвал не заниматься самолечением, а принимать лекарства только по назначению врача.

Ранее Лубенников предупредил о другой неочевидной опасности для потенции. По его словам, интимную жизнь мужчин может испортить сидячий образ жизни.