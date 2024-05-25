Джокович отказался считать себя фаворитом «Ролан Гаррос»

Джокович заявил, что не является фаворитом предстоящего турнира «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался считать себя фаворитом предстоящего турнира серии Большого Шлема «Ролан Гаррос». Об этом теннисист заявил на пресс-конференции.

«Конечно, я волнуюсь. В этом году я вообще не играл хорошо, если не считать нескольких матчей. Что есть, то есть. Я не считаю себя фаворитом "Ролан Гаррос". Постараюсь поэтапно двигаться от матча к матчу», — рассказал Джокович.

В полуфинале грунтового турнира в Женеве, который является этапом подготовки к «Ролан Гаррос», серб проиграл чеху Томашу Махачу. Матч завершился со счетом 4:6, 6:0, 1:6.

Ранее на соревнованиях в Риме Джоковичу попали бутылкой по голове. Она случайно выпала из рюкзака одного из болельщиков во время автограф-сессии.