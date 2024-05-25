США уличили в попытке использовать Тайвань для блокировки Китая

Посол Китая в Турции Шаобин: США пытаются блокировать КНР, используя Тайвань

США пытаются блокировать Китай, используя Тайвань, однако эти попытки потерпят неудачу. Об этом заявил посол КНР в Турции Лю Шаобин, его слова приводит газета Aydınlık.

По его словам, на данный момент ситуация в Тайваньском проливе сложная. «Существуют силы, защищающие так называемую независимость Тайваня. Эти державы не признают общий консенсус, достигнутый ранее между материковым Китаем и Тайванем», — рассказал дипломат.

«Тайвань пытается добиться собственной независимости. Америка также хочет помешать Китаю, используя Тайвань. Выхода из этого нет, они потерпят неудачу», — добавил он.

Лю Шаобин призвал Вашингтон прекратить помогать Тайваню вооружениями и начать соблюдать ранее достигнутые между КНР и США договоренности.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США воздержаться от организации визитов конгрессменов на Тайвань, иначе Вашингтон будет нести ответственность за последствия.