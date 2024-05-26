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21:26, 26 мая 2024Бывший СССР

Армянская оппозиция разблокировала правительственную дачу Пашиняна

В Армении оппозиция разблокировала дачу Пашиняна и направилась в центр Еревана

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» разблокировали правительственную дачу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и направились к площади Республики в центре Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

Глава движения — архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас демонстранты рассчитывают выработать дальнейший план действий. Галстанян уже призвал Пашиняна уйти в отставку.

Митингующие идут мимо здания парламента, которое находится неподалеку от правительственных дач и полностью оцеплено спецсилами полиции.

22 мая стало известно о задержании в Армении мужчины, подозреваемого в подготовке к захвату здания правительства, парламента и полиции во время митинга 26 мая.

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      Юлия Мискевич
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