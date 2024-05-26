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21:10, 26 мая 2024Бывший СССР

Армянский архиепископ призвал Пашиняна уйти в отставку

Армянский оппозиционер Галстанян призвал Пашиняна уйти в отставку

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Глава оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна мирно уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Никол Пашинян, нам нужно встретиться. Есть что обсудить. Уходите [со своего поста] мирно, без потрясений», — подчеркнул политик.

Также участники митинга движения «Тавуш во имя родины» в Ереване попросили выдвинуть кандидатуру архиепископа Галстаняна в премьер-министры Армении.

7 мая Пашинян заявил, что делимитация границы с Азербайджаном создаст гарантии безопасности для Армении. Он также подчеркнул, что Ереван должна достичь прекращения враждебности с Анкарой и Баку.

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      Юлия Мискевич
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