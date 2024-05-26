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19:35, 26 мая 2024Спорт

Гонщик Леклер впервые в карьере выиграл домашний Гран‑при Монако

Пилот Ferrari Шарль Леклер впервые выиграл домашний Гран‑при Монако «Формулы-1»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл домашний этап «Формулы-1» — Гран‑при Монако. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка длиной в 78 кругов прошла на городской трассе в Монте-Карло. 26-летний Леклер впервые в карьере выиграл домашний Гран-при. Для гонщика эта победа стала шестой в карьере и первой с 2022 года.

На втором месте финишировал австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри. Тройку призеров замкнул испанец Карлос Сайнс, также представляющий Ferrari. Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull остановился на шестой позиции.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Монреале, Канада. Соревнования пройдут с 7 по 9 июня.

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      Дарья Коршунова
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