«Проявите лидерство в приближении мира». Зеленский из Харькова обратился к лидерам США и Китая. О чем он их попросил?

Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков и на фоне разрушенного здания записал обращение президенту США Джо Байдену и китайскому председателю Си Цзиньпину с просьбой приехать на саммит по его «формуле мира» для урегулирования конфликта.

Проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим личным лидерством и участием Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский указал, что ни одна страна не может остановить конфликт лишь собственными усилиями. Для этого, по его словам, необходимо участие лидеров мира. Президент подчеркнул, что участие в саммите на данный момент подтвердили более 80 государств, однако США и КНР находятся в стороне от глобальных усилий по подготовке мероприятия. «Пожалуйста, поддержите саммит мира своим личным лидерством и участием», — обратился он к Байдену и Си Цзиньпину.

Фото: Rao Aimin / Globallookpress.com

Байден не приедет на саммит из-за «противоречий предвыборному графику»

Несколько дней назад стало известно, что президент США не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию. «Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце, поскольку это противоречит предвыборному графику. Он собирается присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами», — сообщил Bloomberg.

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко объяснил отказ Байдена приехать на саммит угасшим интересом Вашингтона к Украине. Позицию Белого дома он назвал холодным душем для Зеленского, уверенного в том, что вокруг Украины вращается весь мир.

В тот же день сообщалось, что Китай не направит своего представителя — министра иностранных дел Ван И — на мирную конференцию. Уточнялось, что в это время он будет принимать участие во встрече глав МИД БРИКС в России. По данным Politico, Пекин поставил условие, что не будет направлять чиновников высокого ранга на конференцию в случае, если делегация из РФ не будет приглашена.

Зеленский допустил обсуждение только трех пунктов «формулы мира» на саммите

На саммите Украина выдвинет на обсуждение только три из десяти пунктов «формулы мира» Зеленского. Это обмен пленных и вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

Нам ничего не надо лишнего. Вот как есть, как международное право показывает эти пути, давайте так и следовать

Владимир Зеленский президент Украины

Саммит мира по Украине должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Россия приглашение на него не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не приемлет каких-либо правил, «которые будут кем-то еще выработаны» и навязаны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, окрестила мероприятие «очередным надуваловом», придуманным Госдепом США. Настоящей «формулой мира» она назвала прекращение поставок вооружения на Украину.