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22:12, 26 мая 2024Экономика

Россия нарастила экспорт бананов из Китая

Россия нарастила экспорт бананов из Китая и снизила закупки у Эквадора

Фото: Unsplash

Россия нарастила экспорт бананов из Китая — закупки превысили показатели прошлого года в 19 раз. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Уточняется, что за январь-март 2024 года Россия закупила у Китая 3,5 тысячи тонн бананов. В денежном выражении объемы экспорта выросли в 12 раз, до 2,7 миллиона долларов. Кроме того, в первом квартале Россия увеличила закупки бананов у Индии.

По данным индийской статистической службы, за три месяца Россия закупила 81,7 тонны бананов на 50 тысяч долларов. Закупки у бананов у Эквадора снизились более чем на четверть — до 317 тысяч тонн. Всего с января по март Россия приобрела 322 тысяч тонн на 189 миллионов долларов.

5 февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. 16 февраля эквадорские поставщики получили разрешение на возобновление деятельности в России.

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      Юлия Мискевич
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