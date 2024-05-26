Россия нарастила экспорт бананов из Китая и снизила закупки у Эквадора

Россия нарастила экспорт бананов из Китая — закупки превысили показатели прошлого года в 19 раз. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Уточняется, что за январь-март 2024 года Россия закупила у Китая 3,5 тысячи тонн бананов. В денежном выражении объемы экспорта выросли в 12 раз, до 2,7 миллиона долларов. Кроме того, в первом квартале Россия увеличила закупки бананов у Индии.

По данным индийской статистической службы, за три месяца Россия закупила 81,7 тонны бананов на 50 тысяч долларов. Закупки у бананов у Эквадора снизились более чем на четверть — до 317 тысяч тонн. Всего с января по март Россия приобрела 322 тысяч тонн на 189 миллионов долларов.

5 февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. 16 февраля эквадорские поставщики получили разрешение на возобновление деятельности в России.