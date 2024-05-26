Сразу два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

Сразу два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Севским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Богомаз отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его данным, сбитые российскими средствами противовоздушной обороны устройства относились к самолетному типу.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области. Других подробностей об инциденте Богомаз не привел.

До этого сообщалось, что ВСУ попытались ударить по российскому региону с помощью ракеты «Точка-У».

Тогда же под обстрел со стороны Украины попало село Зерново. По данным из открытых источников, указанный губернатором населенный пункт находится неподалеку от российско-украинской границы