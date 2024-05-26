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15:05, 26 мая 2024Россия

Сразу два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

Фото: РИА Новости

Сразу два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Севским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Богомаз отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его данным, сбитые российскими средствами противовоздушной обороны устройства относились к самолетному типу.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области. Других подробностей об инциденте Богомаз не привел.

До этого сообщалось, что ВСУ попытались ударить по российскому региону с помощью ракеты «Точка-У».

Тогда же под обстрел со стороны Украины попало село Зерново. По данным из открытых источников, указанный губернатором населенный пункт находится неподалеку от российско-украинской границы

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      Анна Щербакова
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