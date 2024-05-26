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19:56, 26 мая 2024Россия

В России заявили о кровавом терроре со стороны ВСУ Белгородской области

Сенатор Карасин заявил о кровавом терроре со стороны ВСУ Белгородской области
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о кровавом терроре со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. О ситуации в приграничном российском регионе он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«В эти сутки какой-то обвал кровавого террора со стороны ВСУ на Белгородскую область. До 110 раз за сутки они обстреляли нашу Белгородскую область», — сообщил Карасин.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ вновь выпустили снаряды по Белгородской области. Они были сбиты около 16:30 (мск) дежурными средствами ПВО. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Ольха», уничтожены два снаряда.

Кроме того, 26 мая Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

25 мая стало известно, что девятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгородской области. У ребенка диагностировали осколочное ранение левой голени. Девочку отвезли в больницу для оказания всей необходимой помощи.

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