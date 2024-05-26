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11:58, 26 мая 2024Бывший СССР

Удар по складу ВСУ с ATACMS назвали существенной помощью для российской ПВО

Эксперт Дандыкин: удар по складу ВСУ — существенная помощь для российской ПВО
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Legion-media / Reuters

Удар Вооруженных сил (ВС) России по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором могли находиться американские ракеты ATACMS, в городе Павлограде Днепропетровской области — это существенная помощь в отражении атак для российских систем противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Это будет очень даже существенная помощь в отражении нападения противника для нашей противовоздушной обороны. Потому что чем больше таких ракет, тем труднее работать нашей ПВО и защищать мирных граждан

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

«Видимо, этот склад был достаточно серьезный из тех, что Украина располагает не столь далеко от линии боевых соприкосновений. Удар был массированный. Это очень ослабляет удары врага», — рассказал Дандыкин.

Специалист отметил, что ВСУ используют американские ракеты ATACMS для того, чтобы атаковать приграничные территории России.

«Их надо выявлять с помощью разведки и наносить удары. Тем самым снижать в разы возможности киевского режима осуществлять свою террористическую деятельность», — заключил он.

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24 мая 2024
Россия нанесла мощный удар по складу ВСУ в Днепропетровской области. Там могли находиться американские ракеты ATACMS
Россия нанесла мощный удар по складу ВСУ в Днепропетровской области. Там могли находиться американские ракеты ATACMS
Сегодня

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Павлограде Днепропетровской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в момент прилета там могли находиться американские ракеты ATACMS.

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