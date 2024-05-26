Удар по складу ВСУ с ATACMS назвали существенной помощью для российской ПВО
Удар Вооруженных сил (ВС) России по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором могли находиться американские ракеты ATACMS, в городе Павлограде Днепропетровской области — это существенная помощь в отражении атак для российских систем противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».
Это будет очень даже существенная помощь в отражении нападения противника для нашей противовоздушной обороны. Потому что чем больше таких ракет, тем труднее работать нашей ПВО и защищать мирных граждан
«Видимо, этот склад был достаточно серьезный из тех, что Украина располагает не столь далеко от линии боевых соприкосновений. Удар был массированный. Это очень ослабляет удары врага», — рассказал Дандыкин.
Специалист отметил, что ВСУ используют американские ракеты ATACMS для того, чтобы атаковать приграничные территории России.
«Их надо выявлять с помощью разведки и наносить удары. Тем самым снижать в разы возможности киевского режима осуществлять свою террористическую деятельность», — заключил он.
Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Павлограде Днепропетровской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в момент прилета там могли находиться американские ракеты ATACMS.