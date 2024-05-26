Беспилотники атаковали Орловскую область
Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении трех дронов над регионом
Над территорией Орловской области сбили три беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал, уточнил он. Информация о разрушениях также не поступала. На место происшествия прибыли оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее стало известно об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Еще семь украинских беспилотников атаковали Курскую область.