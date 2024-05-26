Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:08, 26 мая 2024Мир

Захарова прокомментировала слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Захарова призвала прокурора МУС ответить на вопрос о бомбежке Британией Ирака
Карим Ахмад Хан

Карим Ахмад Хан. Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова прокурора международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Она спросила, когда МУС отреагирует на бомбежку Ирака Лондоном. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале Захаровой.

Запросивший ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прокурор МУС в ответ на критику Лондона и Вашингтона заявил, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты.

По словам Захаровой, Хану «осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС».

О запросе прокурором МУС выдачи ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта, стало известно 20 мая. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Президента Грузии обвинили в измене родине. В ответ она назвала правительство пророссийским

      Госдума предложила размер дохода для прогрессии НДФЛ

      В России пообещали не допустить повторения подобной уходу Boeing ситуации

      Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером во время полета

      Патриарх Кирилл объяснил зависть богатых стран к России

      ХАМАС сообщило о запуске большого количества ракет по Тель-Авиву

      Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

      Основатель мужского журнала «Андрей» занялся изданием для участников СВО

      Названы пять начинающихся как простуда опасных детских заболеваний

      Советник губернатора российского региона задержан по делу о хищении 76 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше