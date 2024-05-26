Захарова прокомментировала слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Захарова призвала прокурора МУС ответить на вопрос о бомбежке Британией Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова прокурора международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Она спросила, когда МУС отреагирует на бомбежку Ирака Лондоном. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале Захаровой.

Запросивший ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прокурор МУС в ответ на критику Лондона и Вашингтона заявил, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты.

По словам Захаровой, Хану «осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС».

О запросе прокурором МУС выдачи ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта, стало известно 20 мая. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».