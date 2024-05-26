Захарова прокомментировала слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова прокурора международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Она спросила, когда МУС отреагирует на бомбежку Ирака Лондоном. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале Захаровой.
Запросивший ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прокурор МУС в ответ на критику Лондона и Вашингтона заявил, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты.
По словам Захаровой, Хану «осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС».
О запросе прокурором МУС выдачи ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта, стало известно 20 мая. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».