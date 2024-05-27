IIHF назвала лучших игроков чемпионата мира по хоккею
Международная федерация хоккея (IIHF) назвала лучших игроков чемпионата мира по хоккею 2024 года, прошедшего в Чехии. Об этом сообщается на сайте организации.
MVP турнира признан форвард сборной Швейцарии Кевин Фиала, который в восьми встречах забросил семь шайб и сделал шесть результативных передач. Лучшим вратарем признан чех Лукас Достал, а лучшим защитником — швейцарец Роман Йози.
Помимо вышеупомянутых игроков, в символическую сборную турнира попали шведский защитник Эрик Карллсон, канадский нападающий Дилан Козенс, а также чешский форвард Роман Червенка.
Турнир завершился 26 мая, золотые медали завоевали хозяева чемпионата — сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию (2:0). Сборные России и Белоруссии не принимали участия в мировом первенстве по решению IIHF.