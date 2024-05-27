IIHF назвала лучших игроков чемпионата мира по хоккею

IIHF признала самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею Кевина Фиалу

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала лучших игроков чемпионата мира по хоккею 2024 года, прошедшего в Чехии. Об этом сообщается на сайте организации.

MVP турнира признан форвард сборной Швейцарии Кевин Фиала, который в восьми встречах забросил семь шайб и сделал шесть результативных передач. Лучшим вратарем признан чех Лукас Достал, а лучшим защитником — швейцарец Роман Йози.

Помимо вышеупомянутых игроков, в символическую сборную турнира попали шведский защитник Эрик Карллсон, канадский нападающий Дилан Козенс, а также чешский форвард Роман Червенка.

Турнир завершился 26 мая, золотые медали завоевали хозяева чемпионата — сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию (2:0). Сборные России и Белоруссии не принимали участия в мировом первенстве по решению IIHF.