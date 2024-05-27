Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:38, 27 мая 2024Наука и техника

Раскрыты особенности iOS 18

Bloomberg: iOS 18 получит функцию создания эмодзи и изменения иконок приложений

Фото: Aly Song / Reuters

В iOS 18 появится функция, позволяющая менять цвет иконок приложений. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, инженеры Apple добавят в будущую iOS ряд функций для изменения интерфейса. В том числе пользователи смогут менять цвет иконок — ярлыков приложений, размещенных на главном экране. «Например, вы можете сделать все значки социальных сетей синими, а иконки, связанные с финансами, — зелеными», — рассказал специалист. Кроме того, иконки не будут привязаны к «сетке» на рабочем столе — их можно будет расставлять произвольно.

Еще одной особенностью, которую раскрыл Гурман, окажется функция создания эмодзи в зависимости от контекста диалога в чате. Она будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ). По словам автора, количество эмодзи в iOS 18 многократно возрастет.

Также Марк Гурман сообщил, что голосовой ассистент Siri будет улучшен с помощью больших языков моделей (LLM). Обозреватель отметил, что разговор с Siri будет больше похож на общение с живым человеком, чем ранее. Кроме того, ИИ в новой iOS будет по-новому группировать пропущенные уведомления. Анонс новой операционной системы для iPhone ожидается 10 июня, в первый день летней конференции WWDC 2024.

В начале мая источники Bloomberg рассказали, что компания Apple намерена внедрить функции популярного чат-бота ChatGPT в смартфоны iPhone и другие устройства. IT-гигант заключил соответствующее соглашение с OpenAI.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии призвали остановить генсека НАТО из-за его слов об ударах по России

      Советника российского губернатора заключили под стражу

      Слепаков обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

      В Армении отпустили всех задержанных участников протестов

      Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко

      Снимавшая на видео природу россиянка полчаса не замечала рядом опасного хищника

      В Харькове сообщили о взрыве в промзоне

      Илон Маск собрался создать суперкомпьютер

      Названо число оставшихся у ВСУ после уничтожения над Волчанском самолетов МиГ

      60-летняя королева красоты неожиданно проиграла конкурс «Мисс Аргентина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше