Раскрыты особенности iOS 18

Bloomberg: iOS 18 получит функцию создания эмодзи и изменения иконок приложений

В iOS 18 появится функция, позволяющая менять цвет иконок приложений. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, инженеры Apple добавят в будущую iOS ряд функций для изменения интерфейса. В том числе пользователи смогут менять цвет иконок — ярлыков приложений, размещенных на главном экране. «Например, вы можете сделать все значки социальных сетей синими, а иконки, связанные с финансами, — зелеными», — рассказал специалист. Кроме того, иконки не будут привязаны к «сетке» на рабочем столе — их можно будет расставлять произвольно.

Еще одной особенностью, которую раскрыл Гурман, окажется функция создания эмодзи в зависимости от контекста диалога в чате. Она будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ). По словам автора, количество эмодзи в iOS 18 многократно возрастет.

Также Марк Гурман сообщил, что голосовой ассистент Siri будет улучшен с помощью больших языков моделей (LLM). Обозреватель отметил, что разговор с Siri будет больше похож на общение с живым человеком, чем ранее. Кроме того, ИИ в новой iOS будет по-новому группировать пропущенные уведомления. Анонс новой операционной системы для iPhone ожидается 10 июня, в первый день летней конференции WWDC 2024.

В начале мая источники Bloomberg рассказали, что компания Apple намерена внедрить функции популярного чат-бота ChatGPT в смартфоны iPhone и другие устройства. IT-гигант заключил соответствующее соглашение с OpenAI.