На Западе рассказали о новом политическом провале Зеленского

Sky News: Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина приехать в Швейцарию

Опубликованное в Харькове видео-приглашение Владимира Зеленского не заставит председателя КНР Си Цзиньпина посетить конференцию в Швейцарии по Украине. Об этом рассказал обозреватель Sky News Джон Спаркс.

Ранее глава Украины обратился к главе Китая и президенту США Джо Байдену с просьбой посетить «саммит мира» по Украине, который пройдет в июне в Швейцарии. Зеленский записал обращение на фоне обломков.

«Председатель КНР четко дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. Видео-приглашение, записанное среди руин в Харькове, вряд ли заставит Си Цзиньпина изменить свою позицию», — отметил журналист.

Как считает Спаркс, пиар-акции Киева уже потеряли влияние не только на мир, но и на ближайших союзников Украины.

Ранее в МИД РФ назвали «саммит мира» в Швейцарии «очередным надуваловом», придуманным Госдепом США.

Также ранее стало известно, что Украина выдвинет на обсуждение только три пункта из десяти «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского в ходе саммита в Швейцарии. Так, Украина вынесет только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.

