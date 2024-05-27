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07:12, 27 мая 2024Мир

На Западе рассказали о новом политическом провале Зеленского

Sky News: Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина приехать в Швейцарию
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Опубликованное в Харькове видео-приглашение Владимира Зеленского не заставит председателя КНР Си Цзиньпина посетить конференцию в Швейцарии по Украине. Об этом рассказал обозреватель Sky News Джон Спаркс.

Ранее глава Украины обратился к главе Китая и президенту США Джо Байдену с просьбой посетить «саммит мира» по Украине, который пройдет в июне в Швейцарии. Зеленский записал обращение на фоне обломков.

«Председатель КНР четко дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. Видео-приглашение, записанное среди руин в Харькове, вряд ли заставит Си Цзиньпина изменить свою позицию», — отметил журналист.

Как считает Спаркс, пиар-акции Киева уже потеряли влияние не только на мир, но и на ближайших союзников Украины.

Ранее в МИД РФ назвали «саммит мира» в Швейцарии «очередным надуваловом», придуманным Госдепом США.

Также ранее стало известно, что Украина выдвинет на обсуждение только три пункта из десяти «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского в ходе саммита в Швейцарии. Так, Украина вынесет только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.

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      Марина Совина
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