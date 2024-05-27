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17:38, 27 мая 2024Россия

На Западе заявили о страхе ЕС перед решением Венгрии по Украине

Politico: ЕС опасается отказа Венгрии передать Украине доходы от активов России

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) опасается блокировки Венгрией решения передать Украине доходы от замороженных активов России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Венгрия может заблокировать передачу доходов, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены через Европейский фонд мира Украине. Евросоюз опасается подобного действия Будапешта», — сообщает издание.

Авторы материала отмечают, что министры ЕС проведут дополнительную встречу, чтобы обсудить, как предоставить больше военной помощи Украине.

Ранее Венгрия выступила против выделения дополнительных 6,5 миллиарда евро в качестве военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры из стран Евросоюза пытались оказать на него «чрезвычайно сильное давление», но это не повлияло на стремление Будапешта «твердо стоять на своей позиции».

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      Дарья Устьянцева
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