Минобороны России опубликовало карту боевых действий в Харьковской области

Минобороны России опубликовано карту боевых действий и продвижения российских войск в Харьковской области. Карта появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

На опубликованной карте отмечен населенный пункт Ивановка, перешедший под контроль Вооруженных сил (ВС) России, а также показаны потери, понесенные украинскими войсками на этом направлении. По сообщению оборонного ведомства, группировка войск «Запад» ВС России уничтожила до 405 военнослужащих противника, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Бастион».

Кроме того, на харьковском направлении Украина потеряла одну самоходку Braveheart и пять автомобилей.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о напряженной обстановке вдоль всей границы Харьковской области. Один из пленных украинских военных сообщил, что не все солдаты ВСУ, размещенные в Харьковской области, хотят защищать административный центр региона.