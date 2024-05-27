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18:52, 27 мая 2024Россия

Появилась карта продвижения российских войск в Харьковской области

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в Харьковской области
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России опубликовано карту боевых действий и продвижения российских войск в Харьковской области. Карта появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

На опубликованной карте отмечен населенный пункт Ивановка, перешедший под контроль Вооруженных сил (ВС) России, а также показаны потери, понесенные украинскими войсками на этом направлении. По сообщению оборонного ведомства, группировка войск «Запад» ВС России уничтожила до 405 военнослужащих противника, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Бастион».

Изображение: Минобороны России

Кроме того, на харьковском направлении Украина потеряла одну самоходку Braveheart и пять автомобилей.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.

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Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о напряженной обстановке вдоль всей границы Харьковской области. Один из пленных украинских военных сообщил, что не все солдаты ВСУ, размещенные в Харьковской области, хотят защищать административный центр региона.

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      Марк Леонов
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