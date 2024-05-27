Тайвань зафиксировал приближение десятков летательных аппаратов и кораблей КНР
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства страны.
Также было отмечено четыре корабля морской полиции КНР.
Уточняется, что десять летательных аппаратов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны в юго-западной и юго-восточной частях острова. Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.
Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и подходит к опасному порогу войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», под которой подразумевается независимость острова.