Тайвань зафиксировал приближение десятков летательных аппаратов и кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства страны.

Также было отмечено четыре корабля морской полиции КНР.

Уточняется, что десять летательных аппаратов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны в юго-западной и юго-восточной частях острова. Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и подходит к опасному порогу войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», под которой подразумевается независимость острова.