Раскрыты последствия репрессий против тысяч офицеров Красной армии. Какой ущерб нанесла стране жестокость вождя?

Дело «Весна» 1930-1931 годов крайне негативно отразилось на командном составе Красной армии и его настроениях, а также оказалось ступенькой к Большому террору, унесшему жизни сотен тысяч человек. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин.

Историк пояснил, что во время репрессий по делу «Весна» множество достойных командиров подверглись незаслуженным преследованиям, некоторая часть арестованных была расстреляна, жизни и судьбы тысяч арестованных и членов их семей были сломаны арестами. «Те, кому повезло уцелеть, подорвали здоровье, потеряли несколько лет жизни из-за бессмысленного сидения под арестом вместо созидательной профессиональной деятельности, в том числе на благо Красной армии», — добавил Ганин.

Среди репрессированных было немало высокообразованных людей — при этом уровень образования комсостава РККА оставлял тогда желать лучшего. Серьезный удар дело «Весна» нанесло по военно-педагогическим кадрам и

советской военной науке. К тому же, материалы «Весны» были использованы при фабрикации дел периода Большого террора.

Обложка следственного дела фигуранта дела «Весна» Г. И. Вечфинского, расстрелянного в июле 1931 года и посмертно реабилитированного в 1989 году. Фото: ГАСБУ

«Весна» охватила не менее 3276 человек (по разным оценкам, всего по этому делу, затронувшему всю страну, и связанным с ним делам могли проходить от пяти тысяч до десяти тысяч человек). Точный масштаб дела неизвестен, поскольку в разных регионах возникали ответвления «Весны». Среди арестованных были один из создателей Красной армии М. Д. Бонч-Бруевич и его сотрудник С. Г. Лукирский, крупные военные ученые А. И. Верховский, А. А. Свечин, А. Е. Снесарев, видные военачальники Н. Е. Какурин, Д. Н. Надежный, В. А. Ольдерогге, С. А. Пугачев, С. Д. Харламов и др.

Некоторые фигуранты дела «Весна» в годы Гражданской войны служили в белых и национальных армиях. Среди них И. А. Антипин, И. Г. Баковец, А. И. Батрук, В. И. Галкин, Е. С. Гамченко, А. Г. Лигнау, Н. А. Морозов, Владимир И. Моторный, К. К. Литовцев (Шильдбах) и др. Тогда же едва избежал ареста будущий маршал Советского Союза Б. М. Шапошников, на которого были получены компрометирующие показания. Из Красной армии были «вычищены» многие бывшие офицеры Русской императорской армии.

Ответвления «Весны»

Дело тянулось с лета 1930-го по весну и лето 1931 года, причем постепенно распространилось на разные регионы СССР. Например, в Поволжье раскручивалось дело «контрреволюционной вредительско-повстанческой организации микробиологов, ветеринаров и бывших офицеров» под кодовым наименованием «Микробиологи». По этому делу была арестована большая группа представителей интеллигенции. Дело охватило Москву, Ленинград, Киев, Минск, Одессу, Харьков, Алма-Ату, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Астрахань, Уральск, республику немцев Поволжья. В основном речь шла о преследовании специалистов в области микробиологии.

Аресты ученых начались в августе 1930 года, но по мере разрастания дела в него вовлекались и люди, далекие от этой области. Тогда и пострадали служившие в учреждениях биологического и иного профиля бывшие офицеры. Одним из центров, где аресты по этому делу осуществлялись особенно активно, стал Саратов.

В действиях чекистов из разных регионов СССР прослеживалась определенная координация. В частности, украинские чекисты направили своим саратовским коллегам список граждан, проживавших в Саратове и упоминавшихся в показаниях фигурантов «Весны». Всего по делу микробиологов были арестованы 183 человека, в том числе 90 бывших офицеров. В материалах следствия подчеркивалась контрреволюционная связь фигурантов дела с фигурантами «Весны». Однако никаких доказательств вредительской деятельности обнаружено не было.

«Показатель произвола, пренебрежения к людям и закону»

По словам Ганина, по делу «Весна» и его различным ответвлениям было расстреляно 546 гражданских лиц и 27 военнослужащих, сотни людей получили различные сроки. Многие фигуранты «Весны» вышли на свободу в первой половине 1930-х годов, некоторые затем продолжили службу в Красной армии. Впоследствии жертвы «Весны» были реабилитированы.

Михаил Николаевич Тухачевский (1893-1937), советский военный деятель, военачальник РККА. маршал Советского Союза (1935). Арестован и расстрелян в 1937 году, посмертно реабилитирован в 1957 году. Фото: РИА Новости

Историк рассказал, что многими фигурантами дела «Весна» репрессии против них воспринимались как черная неблагодарность советской власти за многолетнюю самоотверженную и честную службу. Один из фигурантов дела, бывший подполковник А. В. Афанасьев, поступивший в Красную армию в числе первых военспецов, писал заместителю наркома по военным и морским делам М. Н. Тухачевскому в ноябре 1931 года:

Говоря по совести и по чести, я никогда не мог предположить, что в результате своей службы в [Красной] армии с самого начала, со дня ее возникновения, непрерывно в течение 13 лет я смогу очутиться в числе злейших врагов Союза, буду лишен всех прав, свободы и заключен в концлагерь

Говоря о последствиях дела «Весна», собеседник «Ленты.ру» резюмировал: «Дело "Весна" наряду со многими другими стало шагом к распространению в обществе нездоровой атмосферы страха, апатии и сервильности, "охоты на ведьм", показателем произвола, абсолютного пренебрежения к людям и закону». По мнению Ганина, дело «Весна» нанесло колоссальный ущерб развитию страны, оказалось ступенькой к Большому террору, унесшему жизни сотен тысяч наших соотечественников. Тогда же понесла тяжелейшие потери и Красная армия, что сказалось уже на неудачах первого периода Великой Отечественной войны.