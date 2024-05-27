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16:09, 27 мая 2024Спорт

Ушедший из «Ростова» голкипер Песьяков нашел новую команду

Ушедший из «Ростова» голкипер Песьяков подписал контракт с «Крыльями Советов»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Голкипер Сергей Песьяков, покинувший «Ростов», подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщается на сайте самарского клуба.

О длительности контракта вратаря с новой командой не сообщается. Не уточняются и его финансовые условия, а также номер, под которым Песьяков будет выступать за «Крылья Советов».

«Ростов» объявил об уходе Песьякова 26 мая. 35‑летний голкипер решил не продлевать действующий контракт.

Вратарь выступал за ростовчан с 2017 года, в матче 30-го тура минувшего чемпионата против «Зенита» Песьяков допустил ошибку, которая позволила игроку петербуржцев Артуру забить мяч и принести своей команде чемпионский титул.

За семь сезонов в «Ростове» Песьяков провел 182 матча, 50 из которых завершились всухую. Ранее он также представлял «Текстильщик», «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».

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      Алексей Гусев
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