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07:22, 27 мая 2024Россия

В Госдуме заявили о сдаче в плен более 70 солдат ВСУ в боях за Берестовое

Депутат ГД Водолацкий: свыше 70 солдат ВСУ сдались в плен в боях за Берестовое

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен во время боев за село Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его цитирует ТАСС.

«Более 73 человек сдались в плен», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос журналиста агентства.

Россия взяла под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области в воскресенье, 26 мая. Бои за село вели подразделения группировки войск «Запад». Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, в беседе с «Лентой.ру» комментируя взятие села, заявил, что Россия успешно продвигается на поле боя и готова двигаться дальше.

В начале мая Вооруженные силы (ВС) России начали наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания в санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье. Минобороны тем временем ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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