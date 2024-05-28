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14:24, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Блиновская попросила отпустить ее из СИЗО и заплакала

Блогерша Блиновская заплакала, говоря о детях в суде

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская блогерша Елена Блиновская попросила суд отпустить ее из СИЗО и заплакала. Слова «королевы марафонов» приводит Shot в Telegram.

Блиновская заявила, что для того, чтобы отпустить ее из СИЗО, есть все основания. В частности, она обратила внимание на то, что ознакомление следствия с материалами дела находится на финальной стадии.

«Я могу активнее включиться в оплату налогов. И самое главное, что мои дети перестанут быть сиротами при живой матери», — сказала блогерша и заплакала.

Ранее стало известно, что с имущества Блиновской начали снимать аресты. По словам адвоката блогерши Натальи Сальниковой, речь идет об одном из ее счетов и квартире, на которую нашелся покупатель.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. В суде заявили, что блогерша останется в СИЗО до 26 июля.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по делу о неуплате налогов. Изначально блогершу поместили под домашний арест. После того как Блиновская нарушила условия заключения, суд поместил ее в СИЗО.

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