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13:20, 28 мая 2024Культура

Николая Носкова выписали из больницы

«112»: певца Николая Носкова выписали из больницы после пневмонии

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Российского певца Николая Носкова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Исполнитель попал в московскую больницу с правосторонней пневмонией. В ходе лечения он повторно заболел с тем же диагнозом. Врачам удалось стабилизировать состояние Носкова и отпустить его домой.

3 мая Носкова экстренно госпитализировали с сильным кашлем, высокой температурой и болью в груди. Позднее стало известно, что у певца закупорилась легочная артерия. Исполнитель был госпитализирован на фоне осложнений, возникших после перенесенного инсульта.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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