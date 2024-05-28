«112»: певца Николая Носкова выписали из больницы после пневмонии

Российского певца Николая Носкова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Исполнитель попал в московскую больницу с правосторонней пневмонией. В ходе лечения он повторно заболел с тем же диагнозом. Врачам удалось стабилизировать состояние Носкова и отпустить его домой.

3 мая Носкова экстренно госпитализировали с сильным кашлем, высокой температурой и болью в груди. Позднее стало известно, что у певца закупорилась легочная артерия. Исполнитель был госпитализирован на фоне осложнений, возникших после перенесенного инсульта.