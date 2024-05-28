Путин высказался об одном из острых вопросов для Ингушетии

Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии количество мест в детсадах

Президент России Владимр Путин заявил, что одним из острых вопросов для Ингушетии является количество мест в детских садах, пишет ТАСС. 28 мая российский лидер провел в Кремле встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Глава РФ обратил внимание на высокую продолжительность жизни в регионе. «Численность населения подрастает. Но отсюда и вопросы возникают. Это и количество мест в детских садах, в яслях. Это количество посещений в поликлиниках. Это, я так понимаю, один из наиболее острых вопросов», — высказался президент.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев общались тет-а-тет до трех часов утра. Он добавил, что Мирзиеев пригласил российского лидера к себе домой. Затем политики продолжили общение за совместным завтраком.