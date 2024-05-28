Сотрудница пункта выдачи заказов СДЭК рассказала подробности о сбое

Сотрудница СДЭК описала работу при сбое фразой «сидим, но ничего не выдаем»

Работа сервиса доставки СДЭК парализована, поскольку полностью не работает сайт, рассказала «Ленте.ру» одна из сотрудниц пункта выдачи заказов в Подмосковье на условиях анонимности. Она поделилась подробностями о сбое в работе предприятия.

Для всех у нас технический сбой. Просто сайт не работает, и все сотрудница СДЭК

«Вот сидим, но ничего не выдаем. Люди приходят, мы им объясняем, что ничего не работает. Когда заработает — неизвестно. Сейчас прочитала, что до 29 мая, а дальше — неизвестно», — сказала она.

Собеседница издания отметила, что проблемы начались еще 26 мая. При этом пункты выдачи заказов открыты, сотрудникам приходится объяснять ситуацию клиентам.

«А что делать, не у всех же есть интернет, не все знают», — добавила девушка.

27 мая компания СДЭК сообщила, что столкнулась с техническим сбоем и приостановила прием и выдачу заказов. Логистическая фирма пошла на такой шаг, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. Предварительно работу планируют возобновить 29 мая.

Как пишут «Ведомости», причиной сбоя могла стать атака с использованием вируса-шифровальщика. Ответственность за остановку работы сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare. Эту информацию изданию подтвердил источник в компании. Официально СДЭК сообщил, что проводит расследование.