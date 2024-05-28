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15:22, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Сотрудница пункта выдачи заказов СДЭК рассказала подробности о сбое

Сотрудница СДЭК описала работу при сбое фразой «сидим, но ничего не выдаем»

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Работа сервиса доставки СДЭК парализована, поскольку полностью не работает сайт, рассказала «Ленте.ру» одна из сотрудниц пункта выдачи заказов в Подмосковье на условиях анонимности. Она поделилась подробностями о сбое в работе предприятия.

Для всех у нас технический сбой. Просто сайт не работает, и все

сотрудница СДЭК

«Вот сидим, но ничего не выдаем. Люди приходят, мы им объясняем, что ничего не работает. Когда заработает — неизвестно. Сейчас прочитала, что до 29 мая, а дальше — неизвестно», — сказала она.

Собеседница издания отметила, что проблемы начались еще 26 мая. При этом пункты выдачи заказов открыты, сотрудникам приходится объяснять ситуацию клиентам.

«А что делать, не у всех же есть интернет, не все знают», — добавила девушка.

27 мая компания СДЭК сообщила, что столкнулась с техническим сбоем и приостановила прием и выдачу заказов. Логистическая фирма пошла на такой шаг, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. Предварительно работу планируют возобновить 29 мая.

Как пишут «Ведомости», причиной сбоя могла стать атака с использованием вируса-шифровальщика. Ответственность за остановку работы сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare. Эту информацию изданию подтвердил источник в компании. Официально СДЭК сообщил, что проводит расследование.

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      Мария Сметанина
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