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15:02, 28 мая 2024Россия

В Госдуме отреагировали на идею отправки бездомных собак на СВО

Депутат Бурматов выступил против идеи отправлять бездомных собак в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Идею отправки бездомных собак в зону проведения специальной военной операции (СВО) нельзя рассматривать. С таким мнением выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, чьи слова приводит «Подъем».

Депутат подчеркнул, что в зоне спецоперации собаки выполняют тяжелые боевые задачи и спасают жизни. При этом он посоветовал автору идеи, екатеринбургскому парламентарию Артуру Зиганшину, заниматься своей работой.

«Сегодня все полномочия, связанные с решением проблемы безнадзорных животных, — региональные. А конкретный депутат занят тем, что он так походя: "А давайте всех отправим туда"», — сказал Бурматов.

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Депутат счел, что его коллега предложил идею, предварительно не подумав над ней, а само заявление он назвал непрофессиональным. Бурматов также посоветовал Зиганшину взять себе собаку из приюта.

«Нельзя такой вариант рассматривать. Потому что в зоне спецоперации находятся специальные собаки, прошедшие специальную подготовку, состоящие на службе в специальных подразделениях», — подытожил депутат Госдумы.

В апреле 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) захотели отправлять бездомных собак в зону проведения спецоперации. Предложение дрессировать собак для отправки в зону боевых действий ранее высказала кинолог из ХМАО Ольга Колмогорова. В свою очередь, в департаменте внутренней политики региона выразили готовность оказать содействие.

ЖЗЛ
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