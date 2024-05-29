В Кремле прокомментировали назначение Дюмина секретарем Госсовета

Песков о назначении Дюмина секретарем Госсоведа: это связано с ротацией

Перестановки в Госсовете связаны с ротационными процессами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, фрагмент телефонного разговора с которым приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

29 марта президент России Владимир Путин назначил секретарем Госсовета своего помощника Алексея Дюмина, который ранее возглавлял Тульскую область.

Песков рассказал, что ранее секретарем Госсовета был помощник президента Игорь Левитин. «Левитин сейчас поменял свою область кураторства», — добавил представитель Кремля.

Дюмин перешел на работу в администрацию президента 14 мая этого года. После этого он эмоционально попрощался с Тульской областью, которой руководил на протяжении восьми лет. Тульская область, Тула навсегда останутся у меня в сердце», — сказал политик, после чего запнулся, отвернулся от присутствующих и протер глаза.