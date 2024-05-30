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17:50, 30 мая 2024Спорт

Американский боец UFC тремя словами описал Россию

Американский боец Стрикленд описал Россию словами «мораль, традиции, ценности»

Фото: Jasmin Frank / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, американец Шон Стрикленд на странице UFC Eurasia в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) тремя словами описал Россию.

«Мораль, традиции, семейные ценности», — заявил спортсмен. Он сказал, что любит Россию, и назвал жителей страны жесткими, но хорошими. Стрикленд добавил, что российские бойцы смешанного стиля (MMA) являются для него лучшими спарринг-партнерами.

Ранее Стрикленд раскритиковал жизнь в США. Спортсмен заявил, что ему не нравится, что по всей стране развешаны мексиканские флаги, а большинство живущих на западном побережье страны перестает понимать английский язык.

Всего за карьеру Стрикленд провел 34 поединка, 28 из которых завершились победой. Он занимает первое место в рейтинге UFC в среднем весе. Следующий бой американец проведет против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 302.

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      Анастасия Борисова
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