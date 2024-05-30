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09:12, 30 мая 2024Спорт

Греческий клуб впервые выиграл Лигу конференций

«Олимпиакос» победил «Фиорентину» и впервые выиграл Лигу конференций

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Греческий «Олимпиакос» победил итальянскую «Фиорентину» и выиграл Лигу конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Афинах 29 мая и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол матча на счету Аюба Эль-Кааби на 116-й минуте.

«Олимпиакос» стал первым греческим клубом, завоевавшим еврокубок.

Ранее определился победитель Лиги Европы. Им стала итальянская «Аталанта», в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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