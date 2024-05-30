Названы основные причины сухости влагалища

Приближение менструации или менопаузы могут стать причиной сухости влагалища во время секса, рассказала гинеколог Ванесса МакКей. Основные причины появления дискомфорта в интимной зоне врач назвала изданию Healthista.

Наиболее распространенной причиной сухости влагалища является менопауза. И если средний возраст наступления менопаузы — 52 года, то перименопауза может начаться на десять лет раньше, рассказала врач.

«Эстроген отвечает за поддержание смазки влагалища, но во время перименопаузы и менопаузы уровень гормона может колебаться, резко падать, что приводит к изменениям настроения, приливам, усталости, ночной потливости, увеличению веса и сухости влагалища», — объяснила МакКей.

Также уровень эстрогена падает во время менструации, что тоже вызывает сухость, уточнила гинеколог. Она добавила, что после менструации уровень гормона снова постепенно повышается.

20-35 лет средний возраст женщин с жалобами на сухость влагалища

Еще одной причиной сухости влагалища она назвала роды и кормление грудью. По словам МакКей, в этом случае проблема также возникает из-за колебаний уровня гормонов.

Кроме того, сухость может возникать из-за стресса. Во время нервного перенапряжения женщина не может сосредоточиться на партнере и ласках, объяснила гинеколог. Причиной проблемы также может стать недостаточное возбуждение. В этом случае справиться с ней поможет качественная прелюдия.

С этими же неприятными ощущениями сухости сталкиваются женщины с некоторыми заболеваниями: эндометриозом, миомой, инфекциями мочевыводящих путей. Диабет, лечение рака тоже могут вызвать сухость влагалища Ванесса МакКей гинеколог

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