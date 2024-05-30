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13:13, 30 мая 2024Силовые структуры

Поджигатель стриптиз-бара отсидел за расправу над участником «Дома-2»

За поджог стриптиз-бара в Петербурге задержан убийца участника «Дома-2» Жидков
Начало событий в новости Судимый россиянин поджег стриптиз-бар и попал на видео

Кадр: Telegram-канал Shot

Петербуржец Юрий Жидков, задержанный за поджог стриптиз-бара на улице Рубинштейна, отсидел срок за расправу над участником телепроекта «Дом-2» Андреем Кадетовым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В прошлом Жидков работал в МЧС. В 2010 году он заподозрил Кадетова в изнасиловании своей бывшей подруги. Жидков подкараулил его возле дома и нанес 14 ударов ножом. Кадетов не выжил после полученных ранений, за что Жидков получил 11 лет колонии. В 2019-м он вышел на свободу условно-досрочно.

В 2023 году Жидков с другом Алексеем открыл стриптиз-бар R2, но бизнес не был успешным. Деловой партнер превратил заведение в притон с сексом и наркотиками, рассказал Жидков, из-за чего у них произошел конфликт, последствием которого стал поджог бара.

В нем подозревается Жидков. О его задержании ранее 30 мая сообщила петербургская полиция и показала оперативное видео.

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      Любовь Ширижик
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