Судимый россиянин поджег стриптиз-бар и попал на видео

В Санкт-Петербурге полиция задержала совладельца стриптиз-бара за его поджог

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в поджоге бара на улице Рубинштейна. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» запись с уличной камеры видеонаблюдения и оперативное видео с задержанием мужчины.

На кадрах видно, как подозреваемый в кепке и маске входит в здание, а затем скрывается. Позже он идет по улице и его задерживают силовики. На камеру мужчина признается в содеянном.

По данным «Фонтанки», задержанный является совладельцем стриптиз-клуба R2. Заведение проработало недолго, в апреле оно закрылось, однако конфликт между партнерами до сих пор не разрешился.

По данным полиции, 27 мая произошел пожар в закрытом баре, расположенном на втором этаже двухэтажного дома на улице Рубинштейна. Из горящего здания пожарные эвакуировали четверых жильцов. Никто не пострадал, но огонь уничтожил часть подсобки и коридор на площади в 14 квадратных метров.

Эксперты установили, что имел место поджог. Следователь возбудил уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). 29 мая сотрудники уголовного розыска задержали неработающего 36-летнего петербуржца, имеющего судимость за совершение особо тяжкого преступления.

В феврале сообщалось, что бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади в Москве.