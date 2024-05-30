Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:55, 30 мая 2024Силовые структуры

Судимый россиянин поджег стриптиз-бар и попал на видео

В Санкт-Петербурге полиция задержала совладельца стриптиз-бара за его поджог
СюжетПожар в Москве:

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в поджоге бара на улице Рубинштейна. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» запись с уличной камеры видеонаблюдения и оперативное видео с задержанием мужчины.

На кадрах видно, как подозреваемый в кепке и маске входит в здание, а затем скрывается. Позже он идет по улице и его задерживают силовики. На камеру мужчина признается в содеянном.

По данным «Фонтанки», задержанный является совладельцем стриптиз-клуба R2. Заведение проработало недолго, в апреле оно закрылось, однако конфликт между партнерами до сих пор не разрешился.

По данным полиции, 27 мая произошел пожар в закрытом баре, расположенном на втором этаже двухэтажного дома на улице Рубинштейна. Из горящего здания пожарные эвакуировали четверых жильцов. Никто не пострадал, но огонь уничтожил часть подсобки и коридор на площади в 14 квадратных метров.

Эксперты установили, что имел место поджог. Следователь возбудил уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). 29 мая сотрудники уголовного розыска задержали неработающего 36-летнего петербуржца, имеющего судимость за совершение особо тяжкого преступления.

В феврале сообщалось, что бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Продолжение в новости Поджигатель стриптиз-бара отсидел за расправу над участником «Дома-2»
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

      Популярный у туристов курорт Европы внезапно опустел

      Красный Крест захотел участвовать в обмене пленными между Россией и Украиной

      Близкий друг Заворотнюк рассказал о ее самочувствии в последние годы жизни

      Депутат на Урале устроил ссору с вице-мэром и отнес себя к лучшим людям

      В МИД России заявили о готовности поддержать суверенитет Китая

      Кадыров обратился к ближайшему окружению с предупреждением

      В России создали гайды по поступлению в вузы

      В России представили дрон из пенопласта

      Врач опровергла популярный миф о лечении распространенного вируса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше