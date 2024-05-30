Названа возможная причина отстранения близких США чиновников на Украине

Политолог Журавлев допустил конфликт между Зеленским и США

Президент Украины Владимир Зеленский мог отстранить от власти в стране чиновников, близких к Вашингтону, рассчитывая на помощь Великобритании, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он также предположил, что Зеленский уже не рассчитывает на победу в президентской гонке главы США Джо Байдена.

«Если Зеленский взялся убирать тех, кого поставили американцы, возможно, есть кто-то, кто пообещал его от них защитить. Может, безопасность в каких-то пределах ему гарантировали британцы, — сказал политолог. — А может, Зеленский уже просто в душе распрощался с Байденом, ведь "близкие к Вашингтону" может означать просто близость к действующей власти в США».

Он также не исключил вероятность конфликта между Зеленским и американскими коллегами. Журавлев напомнил, что Байден отказался от посещения мирного саммита в Швейцарии, на что достаточно негативно отреагировала Украина.

«Это позволяет нам надеяться на то, что Зеленский вернется к идее мирных переговоров. Понятно, что это маловероятно, но все таки шанс есть», — добавил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Зеленский отстранил от власти нескольких чиновников, считавшихся близкими к Вашингтону. Известно также, что власти Украины остались разочарованы визитом госсекретаря США Энтони Блинкена из-за требований активнее бороться с коррупцией.