Путин наградил Винер орденом

Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла в Кремле. «Есть такое выражение: "помазанник Божий". Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», — заявила Винер во время благодарственной речи. Она добавила, что все граждане страны должны грудью стоять за спиной главы государства.

Ранее Винер двумя словами описала Путина. Она назвала президента демократичным и лояльным человеком.

Винер возглавляет ВФХГc 2008 года. Под ее руководством десятки российских гимнасток становились победителями и призерами Олимпийских игр. Также Винер была вице‑президентом технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики.

