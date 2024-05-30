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15:44, 30 мая 2024Силовые структуры

Россиянин обменял 17 миллионов рублей на доллары из банка приколов и попался

В Москве мужчина обменял более 17 млн рублей на доллары из банка приколов

Фото: 001 Stewart Goldstein / Medicimage / Globallookpress.com

В Москве 32-летний мужчина обманул бизнесмена более чем на 17,4 миллиона рублей, обменяв их на доллары из банка приколов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По предварительным данным МВД, подозреваемый в интернете опубликовал объявление о продаже старых долларов США по выгодной цене. На это объявление ответил местный бизнесмен. Тогда задержанный предложил ему встретиться в офисе на Пресненской набережной. Бизнесмен вместо себя на встречу отправил своего водителя, предварительно отдав ему чемодан с деньгами. Приехав на встречу, водитель передал злоумышленнику чемодан с наличными миллионами рублей и получил от него пакет с купюрами, по виду похожими на доллары старого образца. Взяв чемодан с наличными, фигурант, под предлогом пересчета оплаты, отлучился. В этот момент водитель бизнесмена решил рассмотреть полученные доллары и увидел, что внутри вместо настоящих купюр находятся билеты из банка приколов. Уточняется, что сам подозреваемый к этому моменту уже скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника в Смоленской области. Похищенными деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области полицейский пытался купить машину с помощью билетов из банка приколов и был уволен из органов внутренних дел.

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      Анна Габай
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