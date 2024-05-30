Смену позиции Байдена по ударам Киева вглубь России назвали неизбежной

NYT: Байден все ближе к тому, чтобы разрешить Киеву наносить удары вглубь России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден все ближе к тому, чтобы позволить Киеву бить западным оружием вглубь территории России. В Белом доме считают пересмотр позиции неизбежным, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.

«Президент Байден приближается к тому, что может стать одним из его самых важных решений в войне на Украине, — отмене запрета на удары американским оружием по территории России», — указали журналисты.

По словам собеседников издания, Белый дом начал формальную и ускоренную переоценку действующей политики на предмет ее изменения с учетом имеющихся рисков.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного Соединенными Штатами. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался об использовании Вооруженными силами Украины западного оружия для ударов по России. По словам политиков, действия украинских военных являются «их делом».