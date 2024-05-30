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08:08, 30 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о строительстве землянок жителями Харьковской области

Водолацкий: под Харьковом строят землянки, чтобы укрыться от властей Украины

Фото: Oleksandr Ratushnia / Reuters

Жители Харьковской области строят землянки в лесу, чтобы укрыться от властей Украины. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

«[Украина] сегодня сделала ряд пунктов приема жителей Харьковской области, которых они насильно выселяют, 90 процентов [людей] выселяются под дулами автоматов», — отметил он.

По словам Водолацкого, после того как их там размещают, часть людей находят транспорт и возвращаются по ночам домой, прячутся в подвалах домов, а в лесах делают землянки.

Местные жители ждут, когда придут российские военные. Первое, о чем они просят, «чтобы им быстрее выдали паспорта граждан Российской Федерации», резюмировал Водолацкий.

Ранее сообщалось, что власти Киевской области устроили масштабную проверку строительства фортификационных сооружений в регионе после скандала с возможными растратами при обустройстве обороны на границе Харьковской области.

Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что население Украины находится в ярости из-за коррупции украинского президента Владимира Зеленского, который не предоставил финансирования для обороны Харькова.

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      Марина Совина
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