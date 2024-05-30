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14:41, 30 мая 2024Россия

Украина выпустила беспилотники по российскому региону

Минобороны России заявило об уничтожении еще четырех БПЛА в Белгородской области

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российской территории еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 14:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны в Белгородской области. Подробности о целях беспилотников и районе их уничтожения в Минобороны не раскрыли.

Кроме того, еще одна попытка атаковать российскую территорию пресечена системой ПВО в 11:30. Дрон также уничтожили под Белгородом.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по хутору Мухин. В результате загорелся нежилой дом. Мирные жители не пострадали.

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Помимо этого, утром 30 мая украинские дроны-камикадзе несколько раз атаковали село Грузское Борисовского района. Всего прогремело четыре взрыва. Гладков сообщил, что пострадал мужчина, у которого диагностировали контузию и множественные осколочные ранения головы и спины. Также посечены фасады и выбиты окна в зданиях Почты России и сельского храма, а также повреждены три легковых машины.

ЖЗЛ
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