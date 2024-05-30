В двух новых регионах России росгвардейцы уничтожили еще два БПЛА ВСУ

Росгвардейцы уничтожили еще два БПЛА ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

В Херсонской и Запорожской областях сотрудники Росгвардии из стрелкового оружия уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В Запорожье росгвардейцы уничтожили БПЛА, который проводил разведку вблизи административных зданий.

В Херсонской области росгвардейцы над позицией войск национальной гвардии перехватили и уничтожили дрон-камикадзе ВСУ. Его обнаружили в момент, когда БПЛА приближался к наблюдательному посту. После того как он упал, прибывшие на место специалисты инженерной службы ведомства его обезвредили.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Херсонской области обезвредили дрон-камикадзе ВСУ с шестикилограммовым зарядом взрывчатки.

