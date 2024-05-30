В московском парке убрали надгробия для непослушных детей

В парке «Сказка» убрали надгробия для непослушных детей

Администрация столичного частного парка «Сказка» убрала надгробия для непослушных детей. Об этом сообщается в Telegram-канале зоны отдыха.

Причиной того, что в парке больше нет камней с надписями «не слушал родителей», «мешал всем отдыхать», «топтал газон», стала «неоднозначная реакция» в интернете на видео, в котором они были продемонстрированы. «Друзья, композиция перед Домом страха прожила больше двух лет. За это время у нас не было ни одного негативного отзыва, наоборот, у многих гостей это вызывало улыбку. При этом мы высоко ценим мнение гостей и, в связи с неоднозначной реакцией пользователей по вчерашнему видео, руководство парка приняло решение композицию убрать», — сказано в публикации.

В пресс-службе московского парка добавили, что на месте надгробий появится альтернативное оформление хоррор-зоны, проработкой которой они в данный момент занимаются.

Днем ранее в социальных сетях распространилось видео из «Сказки», в котором установили «воспитательные» надгробия для детей. Увиденное возмутило многих пользователей пользователей интернета. В администрации учреждения отметили, что хотели таким образом повеселить посетителей.