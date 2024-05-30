В сети восхитились внешностью 74-летней Веры Вонг в купальнике

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг поделилась новым фото и восхитила фанатов в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках модельер позировала перед камерой в белом слитном купальнике у открытого бассейна, демонстрируя подтянутую фигуру. Помимо этого, 74-летняя звезда надела сандалии и многочисленные украшения в виде браслетов и длинных сере и солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешний вид дизайнера в комментариях под постом. «Как можно так выглядеть», «Вера, вы выглядите потрясающе», «Как всегда великолепна», «Невероятная», — написали они.

В марте Вера Вонг напугала фанатов чрезмерной худобой на новом видео. На размещенных кадрах модельер предстала в объемной кожаной куртке, мини-юбке и сапогах на массивной подошве и каблуке.