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18:26, 30 мая 2024Спорт

Валиева рассказала о проблемах с весом

Фигуристка Валиева заявила, что ее тело растет, поэтому она не совсем довольна

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева в интервью YouTube-каналу Павла Компана рассказала о проблемах с весом.

Спортсменка заявила, что ее тело растет, поэтому она не совсем довольна им. «У меня есть какой-то свой идеал, к которому я стремлюсь. Но пока я в переходной точке», — рассказала она.

В декабре прошлого года Валиева призналась, что ей сложно жить с новым весом. Она подчеркнула, что нужно не унывать и работать. Валиева назвала своим кумиром Елизавету Туктамышеву, которая выступала на высоком уровне более десяти сезонов.

В январе Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.

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      Анастасия Борисова
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