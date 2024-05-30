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22:42, 30 мая 2024Спорт

Винер ответила на обвинения олимпийской чемпионки в излишней жесткости

Винер заявила, что Мамун зарабатывает благодаря полученным в России знаниям

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила на обвинения олимпийской чемпионки Маргариты Мамун в излишней жесткости. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Винер заявила, что Мамун зарабатывает благодаря полученным в сборной России знаниям. Она подчеркнула, что ей не стоит забывать об этом.

29 мая Мамун объяснила нападки в свой адрес со стороны тренера Винер, которая обзывала спортсменку тварью и скотиной. По словам гимнастки, из-за такого жесткого общения тренер часто снилась ей. По мнению Мамун, она не заслужила к себе такого отношения.

Мамун является олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де-Жанейро. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира и четыре победы на первенствах Европы.

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      Анастасия Борисова
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