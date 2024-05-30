ВС России нанесли удар по авиабазе на западе Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по авиабазе Староконстантинов под Хмельницким

ВС России нанесли массированный удар по авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Сначала был совершен удар дроном «Герань», за которым последовали атаки крылатыми ракетами. Также поступили сообщения о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал».

22 марта один из ударов ВС России по украинским военным объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов, на котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились принять американские истребители F-16.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Вооруженные силы Украины нуждаются в десятках истребителей в связи с расширением линии фронта. В Киеве также пожаловались на непригодные для ВСУ беспилотники, которые украинские военные получают от стран Запада.